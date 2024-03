Il 2024 si prospetta come un anno ricco di bonus messi a disposizione dal Governo italiano per sostenere le famiglie e vari settori dell’economia, compreso quello dei trasporti. Uno di questi bonus è il bonus gasolio, che mira a alleviare le spese sostenute dalle imprese di autotrasporto a fini commerciali a causa dell’aumento delle accise sui carburanti nel primo trimestre dell’anno. Ma in cosa consiste esattamente questo bonus e come è possibile effettuare le domande? Il bonus gasolio consente alle imprese di autotrasporto di recuperare le spese e le accise pagate nel primo trimestre del 2024 sul carburante diesel utilizzato per il trasporto di merci. L’importo dell’agevolazione è di 214,18 euro per ogni mille litri di carburante diesel consumato durante questo periodo.

Chi può richiedere il bonus gasolio? Sono ammissibili le imprese impegnate nell’autotrasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, nonché persone fisiche o giuridiche iscritte all’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi o munite di licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose in conto proprio. Anche soggetti che operano per i comuni attraverso mezzi di servizio pubblico, come autobus, possono fare richiesta del bonus.

La domanda per il bonus gasolio deve essere presentata entro il 30 aprile tramite il sito Internet dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, seguendo le istruzioni specifiche fornite. È necessario indicare nella domanda la fattura elettronica relativa alla targa del veicolo rifornito presso gli impianti di distribuzione carburanti.

È possibile scegliere se ricevere il bonus in denaro o utilizzarlo in compensazione con altri crediti. Questa agevolazione è un importante supporto per il settore dei trasporti, contribuendo a ridurre i costi operativi e a sostenere le imprese durante un periodo di difficoltà economica legato all’aumento dei prezzi del carburante.