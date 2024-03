Una coppia di Nocera Inferiore denunciata a piede libero a seguito di un’operazione condotta dalla Guardia di Finanza, che ha portato al rinvenimento di vestiti contraffatti e sostanze stupefacenti all’interno della loro abitazione. Durante i controlli sul territorio nocerino, le Fiamme Gialle hanno scoperto diversi prodotti contraffatti all’interno dell’appartamento della coppia, tra cui più di una dozzina di capi d’abbigliamento riproducenti marchi di note griffe come Stone Island, Adidas, Nike, Hermes e Louis Vuitton. La merce è riconosciuta come contraffatta. In aggiunta, durante la stessa operazione, sono trovati anche diversi grammi di sostanze stupefacenti, inclusi cocaina, hashish e marijuana, che la coppia deteneva per uso personale.

Al termine dell’operazione, la coppia è denunciata a piede libero presso la procura di Nocera Inferiore, oltre che all’autorità amministrativa competente per l’adozione dei provvedimenti correlati.