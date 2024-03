Le forze dell’ordine hanno compiuto un importante passo nella lotta contro il crimine nell’hinterland a Nord di Napoli. Durante perquisizioni mirate, i carabinieri di Castello di Cisterna hanno rinvenuto e sequestrato un fucile a canne mozze a San Vitaliano. L’arma è trovata nascosta nel vano scale di uno stabile condominiale durante un’operazione di ricerca condotta con grande attenzione e precisione dai militari della locale stazione. Questo sequestro rappresenta un risultato significativo nel tentativo di contrastare il traffico illegale di armi e di mantenere la sicurezza pubblica.

Il fucile da caccia a canne mozze sarà ora sottoposto ad accertamenti balistici al fine di determinare se sia utilizzato in fatti di sangue o altri delitti. Questa fase di analisi riveste una particolare importanza per stabilire eventuali legami con attività criminali passate o presenti, fornendo così un valido supporto alle indagini in corso.

La scoperta di armi illegali come questa sottolinea l’importanza delle attività di controllo e di prevenzione svolte dalle forze dell’ordine per garantire la sicurezza dei cittadini e contrastare la criminalità organizzata.