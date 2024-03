Una famiglia a Montecalvo Irpino ha vissuto momenti di apprensione quando il loro bambino di dieci mesi è caduto accidentalmente lungo le scale di casa. L’incidente ha richiesto un intervento immediato, e i soccorsi sono stati rapidissimi, soprattutto grazie alla presenza del punto di Soccorso Territoriale Integrato e di Emergenza (Stie) nella zona, che si è dimostrato fondamentale in un’area strategica come quella della Valle del Miscano.

L’ambulanza, con autista e soccorritore, è stata prontamente inviata dalla sede montecalvese della pubblica assistenza per soccorrere il piccolo. Successivamente, un secondo equipaggio proveniente da Ariano Irpino, con un medico a bordo, è intervenuto per fornire ulteriori cure mediche al bambino. Il piccolo è stato trasferito all’ospedale Frangipane, dove è stato sottoposto a tutte le cure necessarie. Fortunatamente, gli esami preliminari sembrano escludere gravi conseguenze, anche se il bambino ha riportato un trauma facciale. Tuttavia, per precauzione, i sanitari hanno preferito trasferirlo in una struttura più adatta e specializzata per garantire un trattamento completo e appropriato.

Alle 00.45, un elicottero del 118 ha effettuato il trasporto notturno del bambino al Santobono di Napoli. Tutti sperano che la famiglia possa presto tirare un sospiro di sollievo e che il bambino possa recuperare senza complicazioni.