Il Comune di Massa Lubrense ha emesso una comunicazione ufficiale riguardante la sospensione del servizio di refezione scolastica nelle scuole primarie e secondarie di primo grado del territorio. Tale decisione è presa in seguito a segnalazioni riguardanti casi di mal di pancia e diarrea riportati da alcuni ragazzi frequentanti le scuole del comune. La sospensione del servizio è deliberata per motivi precauzionali e prudenziali, in attesa dell’esito degli accertamenti che saranno condotti dall’Asl Napoli 3 Sud. Al momento, non ci sono informazioni certe riguardo ai ragazzi coinvolti e alla sintomatologia riscontrata.

Per comprendere meglio la situazione e identificare eventuali cause, la ditta incaricata del servizio di refezione sta procedendo con una procedura di autocontrollo. Sono in corso analisi dell’acqua corrente nel centro di cottura e dei campioni degli alimenti serviti nella giornata di venerdì, i quali sono conservati congelati secondo il protocollo.

I campioni degli alimenti saranno inviati anche all’Istituto Zooprofilattico di Portici per ulteriori valutazioni. È chiarito che gli stessi campioni sono a disposizione delle autorità sanitarie per ulteriori indagini e accertamenti.

La decisione di sospendere il servizio di refezione scolastica è presa con l’obiettivo di garantire la massima sicurezza e salute degli studenti, fino a quando non saranno disponibili informazioni più precise e complete sulla situazione. Il Comune si impegna a fornire aggiornamenti tempestivi e trasparenti riguardo agli sviluppi della situazione e alle misure adottate per affrontarla.