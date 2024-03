Nella cornice del continuo miglioramento dell’accessibilità e dello sviluppo infrastrutturale del territorio, i lavori per il nuovo svincolo di Maddaloni lungo l’A30 Caserta-Salerno hanno recentemente raggiunto una fase cruciale. La settimana scorsa, le squadre del Gruppo Autostrade per l’Italia hanno compiuto un notevole passo avanti, varando il concio centrale della struttura in acciaio del cavalcavia di svincolo, un’operazione che ha richiesto precisione, competenza e tecnologia di ultima generazione. La componente principale della struttura, un massiccio concio centrale con un peso di 170 tonnellate, è trasportato con maestria da due autogru di grandi dimensioni e di ultima generazione, manovrate a distanza da un operatore per garantire la massima sicurezza durante le operazioni.

Il varo di questa imponente struttura metallica è completato venerdì mattina, con il successivo posizionamento dei due conci laterali, ciascuno con un peso di circa 50 tonnellate. Questo importante traguardo segna un significativo progresso nei lavori di realizzazione dello svincolo di Maddaloni.

L’importanza strategica di questo progetto per il territorio è innegabile. Lo svincolo di Maddaloni, inserendosi nel contesto del potenziamento e miglioramento dell’accessibilità alla zona interportuale Marcianise-Maddaloni, si propone di servire efficacemente l’Interporto Sud Europa e la viabilità esterna partenopea. Una volta completato, questo nuovo nodo infrastrutturale non solo faciliterà i flussi di traffico lungo l’A30, ma contribuirà anche a promuovere lo sviluppo economico e commerciale della regione.

Attualmente, l’avanzamento dei lavori si attesta al 60%. Circa 35 maestranze sono state impiegate finora, dimostrando un impegno costante e una competenza professionale nel portare avanti questo progetto di rilevanza regionale. Numerose sono le strutture che stanno prendendo forma: dalle rampe e il piazzale di esazione, al sottovia che servirà la viabilità vicinale, fino alle strutture dei fabbricati. La sincronizzazione e la collaborazione tra le diverse squadre coinvolte sono evidenti, alimentando l’ottimismo per il rispetto dei tempi di consegna.

Secondo le stime, la conclusione dei lavori è prevista entro la fine dell’estate. Una volta ultimato, il nuovo svincolo di Maddaloni non sarà solo una testimonianza tangibile dell’impegno nel potenziamento delle infrastrutture, ma anche un pilastro per lo sviluppo economico e sociale della regione. La sua inaugurazione segnerà un nuovo capitolo nella storia della viabilità locale, offrendo nuove opportunità di crescita e connettività per la comunità e le imprese del territorio.