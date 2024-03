Ieri sera si è verificato un incidente stradale sulla SS18, nel tratto compreso tra Futani e Cuccaro Vetere. Un uomo, alla guida della sua auto, ha perso il controllo del veicolo ed è finito fuori strada. L’incidente ha richiesto l’intervento immediato dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Policastro, i quali hanno lavorato per estrarre il conducente rimasto bloccato nell’abitacolo dell’auto. Fortunatamente, l’uomo coinvolto nell’incidente non ha riportato ferite, e questo è stato un sollievo per tutti gli intervenuti.

La SS18, attualmente, viene utilizzata come percorso alternativo alla Cilentana, che è chiusa per lavori sul viadotto Acquarulo. Questo incidente mette in evidenza l’importanza di una pronta risposta da parte delle autorità competenti, come i Vigili del Fuoco, per garantire la sicurezza stradale e assistere chiunque si trovi coinvolto in situazioni di emergenza sulle nostre strade.