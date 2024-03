Un grave incidente stradale ha scosso la tranquillità poco prima della mezzanotte lungo il raccordo autostradale Avellino-Salerno, nel territorio del comune di Solofra. Una tragedia imminente è fortunatamente evitata grazie alla pronta reazione della protagonista dell’incidente e agli interventi tempestivi delle forze dell’ordine e dei soccorsi. L’incidente è causato da circostanze ancora in corso di accertamento, ma ciò che è certo è che un’auto guidata da una donna si è ribaltata lungo la strada, finendo poi per prendere fuoco. La conducente, una donna di 33 anni originaria di Serino, è riuscita miracolosamente ad abbandonare il veicolo poco prima che le fiamme lo avvolgessero completamente dopo essere rimasta incastrata per 30 terribili secondi tra le lamiere.

L’allarme è immediatamente dato e sul posto sono giunte le squadre della Polizia Stradale e i vigili del fuoco dalla centrale operativa di Avellino. La scena che si presentava era drammatica, ma grazie alla prontezza e all’efficienza dei soccorritori, la situazione è stata gestita in modo rapido ed efficace. La donna ferita è prontamente assistita dai sanitari del 118 intervenuti e trasportata all’ospedale Moscati di Avellino per ricevere le cure necessarie. Nel frattempo, la squadra dei vigili del fuoco ha lavorato senza sosta per spegnere l’incendio e mettere in sicurezza l’area, evitando così ulteriori conseguenze tragiche.

L’incidente, sebbene grave, ha dimostrato ancora una volta l’importanza della prontezza e della professionalità delle forze dell’ordine e dei soccorsi nel gestire situazioni di emergenza. La donna coinvolta ha avuto la fortuna dalla sua parte, ma l’episodio serve da monito sull’importanza della prudenza e della sicurezza stradale per tutti gli automobilisti.

La dinamica precisa dell’incidente sarà oggetto di indagine da parte delle autorità competenti, ma per ora si può solo ringraziare il caso fortunato e il tempestivo intervento delle forze dell’ordine e dei soccorsi per aver evitato una tragedia ancora più grave lungo l’autostrada Avellino-Salerno.