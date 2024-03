Nella notte scorsa, un tragico incidente ha scosso la tranquillità delle strade di Torre del Greco, lasciando un giovane ferito in modo grave e i suoi quattro amici miracolosamente illesi. L’incidente si è verificato all’altezza della rotonda del casello autostradale, con conseguenze drammatiche per gli occupanti dell’auto coinvolta. Secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni, le autorità del locale commissariato di polizia stanno ancora indagando sulle cause precise dell’incidente. Tuttavia, sembra che l’auto su cui viaggiavano i cinque giovani si sia ribaltata per ragioni ancora da chiarire. Il conducente, in particolare, è stato gravemente ferito nell’impatto, richiedendo un’intervento di soccorso immediato per essere estratto dall’abitacolo.

Il conducente, un giovane di soli 23 anni, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Maresca, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico delicato. Successivamente è stato trasferito al Cardarelli di Napoli, dove attualmente rimane ricoverato in condizioni critiche, con una prognosi riservata. Le sue condizioni sono considerate estremamente serie, suscitando preoccupazione nella comunità locale.

Fortunatamente, gli altri quattro ragazzi che erano a bordo dell’auto sono stati estratti senza riportare gravi ferite. Sono stati immediatamente interrogati dagli inquirenti per cercare di comprendere meglio la dinamica dell’incidente. Al momento, sembra che l’ipotesi più probabile sia che l’auto, per motivi ancora sconosciuti, stesse viaggiando a una velocità eccessiva, causando il ribaltamento.

Come da procedura standard, tutti gli occupanti dell’auto sono stati sottoposti ai test per accertare l’eventuale presenza di sostanze stupefacenti o alcol nel loro organismo, al fine di determinare se ciò abbia contribuito all’incidente.