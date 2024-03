Nella notte scorsa, poco prima delle 23, un tragico incidente stradale ha scosso la tranquillità della via Casilina, tra Colleferro e Anagni, nel territorio della provincia di Roma. Una macchina, che successivamente è risultata rubata, si è ribaltata e ha preso fuoco dopo essersi scontrata violentemente contro un albero. Tra le macerie e il fumo, i vigili del fuoco del distaccamento locale, insieme ai Carabinieri di zona e al personale del 118, hanno fatto una scoperta devastante: il corpo carbonizzato di due giovani all’interno dell’abitacolo. Un terzo occupante del veicolo è finito sbalzato fuori durante l’impatto ed è trasportato d’urgenza all’ospedale di Colleferro. Successivamente trasferito al Policlinico di Tor Vergata, dove lotta tra la vita e la morte a causa delle gravi lesioni riportate nell’incidente.

I tre giovani a bordo dell’auto sono identificati come cittadini albanesi, residenti a Roma, tutti con precedenti penali legati a reati contro il patrimonio. È emerso che l’auto coinvolta nell’incidente, una BMW di colore nero, era rubata. Durante le operazioni di soccorso, i Carabinieri hanno rinvenuto degli arnesi utilizzati per lo scasso all’interno del cofano del veicolo, immediatamente sequestrati per ulteriori indagini.

Le salme dei due giovani deceduti sono trasferite presso la camera mortuaria del Policlinico Tor Vergata, dove sono state identificate grazie alle impronte digitali. Nel frattempo, le autorità stanno indagando sulle circostanze dell’incidente e sul coinvolgimento dei tre cittadini albanesi.