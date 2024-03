Un incendio improvviso ha causato notevoli disagi sul tratto autostradale tra Vietri sul Mare e Salerno. Intorno alle 11 di oggi, una Nissan Qashqai è finita improvvisamente a fuoco mentre viaggiava lungo l’autostrada, costringendo alla chiusura temporanea dell’uscita di Vietri sul Mare fino a quando il veicolo è rimosso. Fortunatamente, il conducente è riuscito ad uscire autonomamente dall’auto incolume. Tuttavia, il rapido intervento dei vigili del fuoco del distaccamento Città in via Porto è stato essenziale per estinguere le fiamme e mettere in sicurezza la zona. Gli operatori dell’Anas sono intervenuti per gestire la situazione e ripristinare la normale viabilità.

L’incidente ha causato code e disagi per i viaggiatori lungo quel tratto autostradale, ma grazie alla pronta risposta delle autorità competenti, la situazione è gestita con tempestività e senza feriti.