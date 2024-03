La notte ha portato con sé un sinistro misterioso ad Avellino, dove un’auto è finita completamente distrutta da un incendio, sollevando sospetti riguardo alla sua origine dolosa. L’utilitaria, di proprietà di una giovane residente della zona, è ridotta in cenere dopo che le fiamme hanno divorato il veicolo parcheggiato sotto casa. Secondo un primo rapporto dei Vigili del Fuoco, che sono intervenuti prontamente sulla scena, non sono rilevati elementi che suggeriscano un’origine accidentale dell’incendio come l’autocombustione. Questa constatazione alimenta l’ipotesi di un possibile incendio doloso.

Questa non è la prima volta che il quartiere resta colpito da un simile evento. Appena il mese scorso, il 30 gennaio, un camper inutilizzato da tempo, di proprietà di un residente attualmente sotto arresti domiciliari, è anch’esso dato alle fiamme. Questa coincidenza solleva ulteriori interrogativi sulla sicurezza del quartiere e sulla possibilità che vi sia un piromane attivo nella zona. Le autorità locali hanno avviato un’indagine per determinare le cause esatte dell’incendio e per identificare eventuali responsabili.