Un incidente stradale ha scosso la tranquillità della notte nella Galleria Vittoria di Napoli, fortunatamente senza causare gravi conseguenze per il conducente coinvolto. Il fatto si è verificato quando un giovane alla guida della sua auto ha perso il controllo del veicolo mentre procedeva in direzione di via Acton, finendo per schiantarsi contro il guardrail. L’incidente ha richiesto l’intervento tempestivo del reparto di infortunistica stradale della polizia municipale di Napoli, che si è precipitato sul luogo per liberare la Galleria e garantire la sicurezza della zona. Nonostante l’impatto, il conducente è uscito illeso dall’accaduto, ma ha suscitato scalpore il fatto che fosse alla guida senza possedere la patente di guida.

Come spesso accade in queste situazioni, il video dell’intervento dei soccorsi è rapidamente diventato virale sui social media, attirando l’attenzione degli utenti e alimentando discussioni sull’importanza della prudenza alla guida e del rispetto delle normative stradali.