Auto come ariete per svaligiare supermercato nell’Agro Nocerino

A Pagani la notte scorsa è interrotta da un audace tentativo di furto al supermercato Sole 365, situato in via Alcide De Gasperi. Tuttavia, i malviventi sono costretti a fuggire a mani vuote, non riuscendo né ad aprire né a portare via la cassaforte, anche se il loro raid ha lasciato dietro di sé danni ingenti. L’azione criminale è orchestrata da individui a bordo di un’auto, che hanno utilizzato il veicolo come ariete per sfondare l’ingresso del supermercato e penetrare all’interno dell’attività commerciale. Nonostante i loro sforzi, i ladri non sono riusciti a raggiungere il loro obiettivo.

Fortunatamente, l’allarme è scattato tempestivamente, consentendo l’intervento immediato dei carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini e acquisito le immagini di videosorveglianza della struttura nel tentativo di identificare i responsabili di questo tentato furto.

I dipendenti del supermercato hanno lavorato per ripristinare i danni causati dall’irruzione, dimostrando determinazione e resilienza. Alla riapertura delle porte questa mattina, hanno ricevuto il sostegno e la solidarietà della comunità locale, con i clienti che hanno manifestato il loro apprezzamento per il loro impegno e la loro prontezza nell’affrontare questa difficile situazione.