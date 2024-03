I pensionati italiani devono prepararsi a una delusione questo mese, poiché gli aumenti tanto attesi per il rateo di aprile 2024 non si verificheranno. Non solo, ma i pagamenti saranno anche ritardati di un giorno. L’INPS ha annunciato che non ci sarà alcun incremento nel rateo di aprile rispetto al mese precedente. Questa notizia arriva come un colpo duro per coloro che speravano in un piccolo aumento delle loro pensioni. Tuttavia, i pensionati non devono preoccuparsi, poiché gli aumenti previsti per aprile sono stati già inclusi nel rateo di marzo. Questo adeguamento è fatto per anticipare le nuove aliquote dell’Irpef e il pagamento degli arretrati. Grazie a questo, alcuni pensionati hanno già potuto godere di un piccolo aumento dovuto alla riduzione delle aliquote Irpef da 4 a 3.

Le nuove aliquote Irpef includono una del 23% per redditi fino a 28.000 euro, una del 35% per redditi tra 28.000 euro e 50.000 euro, e infine una tassazione del 43% per redditi superiori a 50.000 euro. Queste modifiche hanno influito direttamente su alcune pensioni e stipendi, portando ad un aumento degli assegni per alcuni pensionati.

Non solo gli aumenti sono rimandati, ma i pensionati dovranno anche aspettare un giorno in più per ricevere i pagamenti del rateo di aprile 2024. L’INPS ha annunciato che i pagamenti slitteranno di un giorno, a causa della Pasquetta che cade il primo aprile, ritardando così l’accredito al primo giorno bancabile utile, ovvero martedì 2 aprile.

Per quanto riguarda il ritiro presso gli uffici postali, il pagamento sarà suddiviso in base all’ordine alfabetico, con le lettere A-B che ritirano il martedì 2 aprile e le lettere S-Z che ritirano il lunedì 8 aprile.

Per coloro che desiderano verificare autonomamente le date di accredito e di ritiro, l’INPS offre la possibilità di consultare i cedolini pensionistici online, accedendo al sito istituzionale e inserendo i dati richiesti per accedere all’area personale.