Il settore dei trasporti è stato al centro di un acceso dibattito tra Umberto De Gregorio, presidente dell’Eav, e Severino Nappi, capogruppo della Lega in Consiglio regionale della Campania, durante la trasmissione televisiva MattinaLive su Canale8, condotta da Diletta Acanfora. Uno dei punti di discussione è l’ultimo bando pubblicato dall’Eav per l’assunzione di 20 unità per il personale di accompagnamento dei treni. Nappi ha sollevato delle critiche riguardo a una presunta mancanza di trasparenza nel processo di selezione, evidenziando l’introduzione di un’abilitazione precedentemente inesistente e il coinvolgimento di una società che avrebbe organizzato un corso con un numero esatto di partecipanti corrispondente alle posizioni disponibili nel bando.

La replica di De Gregorio è stata piccata, sottolineando che durante gli anni in cui Nappi ricopriva la carica di assessore, non vi furono assunzioni presso l’Eav, mentre negli ultimi anni l’azienda ha assunto 1250 persone con trasparenza assoluta.

De Gregorio ha poi difeso la regolarità del corso e ha affermato che non vi sono state contestazioni da parte della Corte dei Conti riguardo alle procedure di assunzione. Ha minacciato di denunciare Nappi per le sue dichiarazioni, definendole menzogne e ribadendo il buon funzionamento dell’Eav, sottolineando che non vi sono procedure di assunzione invalidate da ricorsi giudiziari.