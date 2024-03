Per le famiglie che ricevono l’Assegno Unico, la prossima mensilità verrà erogata tra il 18 e il 20 marzo 2024, salvo diversa indicazione. Tuttavia, ci sono alcune variazioni nei pagamenti a seconda della situazione di ciascun nucleo familiare. Per coloro che hanno già ricevuto l’assegno nelle scorse mensilità e non hanno subito variazioni nell’importo rispetto a febbraio, il pagamento avverrà nelle date indicate. Invece, per coloro che hanno subito variazioni nell’importo, ricevono l’assegno per la prima volta, o hanno presentato una nuova domanda dopo aver perso il reddito di cittadinanza, il pagamento avverrà verso la fine di marzo.

Gli importi dell’Assegno Unico sono adeguati annualmente in base alle variazioni dell’indice del costo della vita. Quest’anno, l’aggiornamento è stato del 5,4%. È importante notare che per ottenere gli importi corretti sulla base delle soglie ISEE, era necessario presentare la nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) entro il 29 febbraio 2024. Coloro che non hanno rispettato questa scadenza riceveranno solo l’importo minimo dell’assegno unico, che ammonta a 57 euro.

Se non è presentata la DSU entro la scadenza, è possibile rimediare trasmettendola all’INPS entro il 30 giugno 2024. In questo caso, a partire da luglio, si recupereranno anche gli arretrati spettanti dal mese di marzo. Tuttavia, se la DSU viene presentata dopo il 30 giugno, i beneficiari riceveranno l’importo spettante in base alla propria soglia ISEE, ma senza arretrati.

La DSU è un documento che contiene i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali aggiornati di un nucleo familiare e può essere presentata online sul sito dell’INPS o tramite un Caf o un patronato. Una volta presentata, l’INPS rilascerà l’ISEE entro pochi giorni e l’aumento dell’assegno unico scatterà il mese successivo al rilascio.

Per controllare le date di accredito dell’assegno unico e gli importi che spettano alle famiglie a marzo 2024, è possibile accedere alla sezione personale “Fascicolo previdenziale del cittadino” sul portale INPS e seguire le istruzioni indicate.