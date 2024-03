Una piacevole sorpresa attende i beneficiari dell’Assegno di Inclusione, il nuovo strumento di sostegno economico introdotto dal Governo in sostituzione del Reddito di Cittadinanza. L’INPS ha annunciato un’anticipazione nei pagamenti per il mese di marzo, portando un po’ di sollievo e serenità ai destinatari di questa importante misura di supporto. Solitamente, il pagamento mensile dell’Assegno di Inclusione è previsto per il giorno successivo al 26 di ogni mese, ma in un gesto di generosità, l’INPS ha deciso di anticipare i pagamenti già a partire da oggi, martedì 26 marzo.

Questa anticipazione, seppur di solo un giorno, è accolta con gioia dai beneficiari dell’Assegno di Inclusione, che potranno così disporre dei fondi necessari in anticipo rispetto alle aspettative. La notizia è diffusa anche attraverso i social media, con un video su TikTok condiviso dal ragioniere Nico Iodice, noto per la sua competenza nel settore. Questa anticipazione significa molto per le centinaia di migliaia di persone che dipendono da questo sostegno per affrontare le spese quotidiane e pasquali.

La decisione dell’INPS di anticipare i pagamenti dell’Assegno di Inclusione è un gesto di attenzione e solidarietà verso coloro che si trovano in situazioni di vulnerabilità economica, confermando l’impegno dell’ente a supportare i cittadini in momenti di bisogno.