Ancora una volta, le attività commerciali a Salerno sono nel mirino dei ladri. Nella notte è compiuto un audace colpo presso l’Antica Tabaccheria “De Rosa”, situata in via Trento nel quartiere Pastena. Una banda di malviventi, composta da almeno 6-7 individui, ha agito con determinazione, armati di flex, aprendo un varco nella saracinesca per introdursi all’interno del negozio. Una volta dentro, i ladri hanno agito rapidamente, portando via numerose confezioni di sigarette. Il bottino è descritto come ingente, ammontante a diverse migliaia di euro. Le immagini del rapido assalto sono catturate dalle telecamere di videosorveglianza del tabaccaio, le quali sono prontamente acquisite dalle forze dell’ordine intervenute sul posto dopo l’attivazione dell’allarme.

Questo episodio dimostra ancora una volta la determinazione e l’audacia di certe bande criminali nel mettere a segno furti contro le attività commerciali della città. La presenza di numerosi individui e l’uso di attrezzi specializzati come il flex indicano una pianificazione dettagliata e una preparazione precisa da parte dei ladri.

Le autorità locali si sono impegnate a investigare su questo ennesimo crimine e a portare i responsabili davanti alla giustizia. Nel frattempo, gli imprenditori e i residenti del quartiere Pastena sono preoccupati per la sicurezza delle loro attività e delle loro proprietà, chiedendo un rafforzamento delle misure di sicurezza e un maggiore pattugliamento nelle zone colpite dai furti.