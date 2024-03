Chi ha sostenuto che questo nuovo anno, il 2024, sarebbe stato un anno povero di bonus e di misure di sostegno al reddito, si è sbagliato ampiamente. Certo, alcuni di questi sono stati prorogati, altri, invece, sono stati limati e, spesso, al ribasso, ma di misure economiche ce ne sono davvero tantissime. Come ben sapete, il Bonus Bollette è stato prorogato. Quindi le famiglie potranno beneficiare di bollette meno care e risparmiare almeno un po’. E nn finisce affatto qui.

Sì, perché sono rimasti anche i bonus relativi all’edilizia e quelli che consentono di ottenere degli sgravi acquistando elettrodomestici che consentono di ottenere prestazioni migliori e godere dell’efficientamento energetico che, poi, è il “must have” di quest’ultimo periodo. In pratica, consentono di risparmiare consumi e di dare anche una mano all’ambiente.

E, poi, ancora, c’é il Bonus psicologo che consente agli utenti di avere dei soldini per poter beneficiare di prestazioni mediche specialistiche. Insomma, ce ne sono tantissimi e la lista sarebbe davvero molto, ma molto lunga. Ne abbiamo parlato ampiamente nei mesi scorsi di ciò che già è possibile richiedere e di ciò che bolle in pentola. Noi, però, vogliamo focalizzare la nostra attenzione su un bonus che consente di ottenere ben 1000 (mille) euro. Si tratta di una misura di sostegno al reddito per tanti cittadini che, in quest’ultimo periodo, stanno riscontrando dei problemi economici enormi. Si può già fare domanda e noi vogliamo indirizzarvi al meglio al fine di ottenerlo.

Ben mille euro per il Bonus SaR o per il bonus disoccupati.

Ebbene sì, questo sussidio, già richiedibile, è rivolto ai tantissimi cittadini italiani che, nell’ultimo periodo abbiano perso il proprio lavoro. E, poco importa se questo fosse a tempo determinato o a tempo indeterminato. E SaR è l’acronimo di Sostegno al Reddito. Ovviamente, prima di farne richiesta, bisogna capire se si può richiedere. Vediamone i requisiti.

Innanzitutto, bisogna essere disoccupati da almeno 45 giorni ed aver lavorato almeno 90 giorni nell’ultimo anno nel caso di lavoro part-time. Inoltre, bisogna aver partecipato ad un procedimento detto “MOL”, ovvero, “Mancanza di Occasioni di Lavoro”. E l’importo che si potrà percepire varierà tra i 780 e i 1000 euro lordi.

Si può far domanda online sulla piattaforma FTWeb, firmandola ed inviandola al Fondo Formatemp. Fatto ciò, bisognerà soltanto aspettare l’esito e, se questo dovesse essere positivo, l’erogazione del bonus. In molti, poi, si stanno chiedendo se chi è collocato in Naspi possa beneficiarne. E la risposta è: “Si!“. Si andrà ad aggiungere proprio ad essa.