Il tanto atteso nuovo Bonus 200 euro, che sarà erogato direttamente nel cedolino dello stipendio nel mese di aprile 2024, rappresenta un concreto aiuto alle famiglie italiane. Tuttavia, è importante comprendere chi ne ha diritto e quali sono le sue caratteristiche principali. Questo bonus è destinato esclusivamente ai lavoratori dipendenti delle aziende del settore privato; i lavoratori della Pubblica Amministrazione non ne usufruiranno. Si tratta di un’importante misura di sostegno, particolarmente significativa considerando l’attuale contesto di caro carburanti e aumento dei prezzi dell’energia.

Il bonus non è da confondere con gli aiuti alle famiglie una tantum, come quelli introdotti dal governo Draghi, né con quelli erogati lo scorso anno tramite piccole tranche. Questa volta, il bonus è specificamente dedicato a sostenere le famiglie di fronte al caro carburanti.

Il caro energia, e in particolare il caro carburante, rappresenta una spesa significativa nel bilancio familiare, soprattutto per chi utilizza l’auto per recarsi al lavoro. Per questo motivo, il Governo ha previsto un nuovo Bonus Benzina da 200 euro per tutto il 2024, rivolto alle aziende per sostenere i propri dipendenti.

Tuttavia, non tutti i dipendenti riceveranno questo beneficio, in quanto sarà l’azienda o il datore di lavoro a decidere a chi corrisponderlo. È importante sottolineare che il bonus non godrà dell’esenzione contributiva, ma solo di quella fiscale, il che potrebbe rappresentare un costo aggiuntivo per il datore di lavoro.

Nonostante ciò, si tratta comunque di un piccolo aiuto per alleviare il peso del caro carburante sul bilancio familiare, considerando che i prezzi di benzina e diesel rimangono molto alti e che le accise non sono state cancellate.