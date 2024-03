Una tragedia ha scosso la comunità di San Marco Evangelista, nel comune di Caserta, dove ieri è deceduto Giuseppe Borrelli, un giovane lavoratore di soli 26 anni. Il tragico evento si è verificato all’interno dello stabilimento dell’azienda Laminazione Sottile, gettando nello sconforto familiari, amici e colleghi. Giuseppe Borrelli, originario di Volla, nel Napoletano, era stato assunto da poco più di un mese, ad inizio febbraio, secondo quanto emerso dai primi accertamenti condotti dalla polizia del Commissariato di Maddaloni e dal personale dell’Asl di Caserta. La giovane età e la freschezza nell’ambiente lavorativo rendono ancor più straziante questa perdita.

L’incidente si è verificato ieri sera poco dopo le 19, quando Giuseppe si trovava da solo, impegnato con un macchinario all’interno dello stabilimento. È un collega a fare la macabra scoperta: il giovane era riverso a terra, privo di vita, presentando gravi ferite nella parte superiore del corpo. Al momento, le circostanze esatte che hanno portato alla tragedia non sono chiare. Sarà necessario attendere i risultati dell’autopsia per comprendere appieno le cause del decesso. La Procura di Santa Maria Capua Vetere ha già aperto un fascicolo per omicidio colposo, al fine di accertare eventuali responsabilità e garantire giustizia per questa terribile perdita.

Questo ennesimo incidente mortale sul luogo di lavoro solleva interrogativi importanti riguardo alla sicurezza e alla tutela dei lavoratori. È fondamentale che le autorità competenti e le aziende stesse adottino misure rigorose per prevenire simili tragedie in futuro e assicurare un ambiente di lavoro sicuro per tutti i dipendenti.