Ha sfondato la porta ed ha occupato la casa di un’anziana morta nelle scorse settimane. L’autore dell’ennesima occupazione abusiva avvenuta a Pozzuoli ,come riporta Cronaca Flegrea, è un 36enne pluripregiudicato puteolano con numerosi precedenti per droga e rapina e che da alcuni giorni si trova all’interno di un’abitazione al civico 55 di via Catullo, al Rione Toiano, nelle palazzine di edilizia popolare soprannominate “carrarmati”. L’uomo, che si trova in compagnia di un’anziana donna, è stato identificato dai carabinieri della stazione di Pozzuoli che hanno avviato l’iter per lo sgombero. L’abitazione occupata è di proprietà dell’ACER (Agenzia Campana per l’Edilizia Residenziale) ed attualmente risulta assegnata al nipote della donna deceduta.

Quest’ultimo, dopo il decesso della nonna, aveva avviato alcuni lavori di ristrutturazione poi interrotti. E proprio approfittando della pausa e dell’assenza di operai e persone in casa, che nei giorni scorsi il 36enne ha agito, sfondando la porta d’ingresso e distruggendo ogni sistema di protezione.

“Ogni giorno interveniamo contro i ladri di case – spiega il deputato dell’Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli – che si prendono gli appartamenti che spettano a chi ne ha veramente necessità e diritto. I tempi di intervento però sono ancora troppo lunghi e questo permette a troppi delinquenti di vivere sulle spalle della società. Ci aspettiamo nel caso del Rione Toiano lo sgombero immediato di questo pluripregiudicato”.