La provincia di Benevento continua a essere scossa dall’incidenza crescente dei furti, con gli ultimi casi verificatisi a San Lorenzello, dove due abitazioni sono prese di mira dai malviventi. Secondo quanto emerso dalle prime indagini, i ladri si sono introdotti nelle case e hanno rubato denaro contante per diverse centinaia di euro, oltre a preziosi oggetti in oro e bijouterie, per poi dileguarsi senza lasciare tracce. L’amara sorpresa è per le vittime, costrette non solo a dare l’allarme alle forze dell’ordine, ma anche ad affrontare i danni e i segni lasciati dai ladri, ulteriore aggravio ad una situazione già di per sé traumatica. Questi furti si aggiungono ad altri già documentati nella cronaca locale, alcuni dei quali, come quello avvenuto a Sant’Agata dei Goti, sono compiuti con modalità particolarmente rischiose.

A Sant’Agata dei Goti, i malviventi avevano addirittura esploso tre colpi di pistola in aria per garantirsi la fuga a bordo di un’auto Audi A3 scura. Questi episodi mettono in evidenza la crescente audacia e la spregiudicatezza di coloro che commettono tali reati, nonché l’impatto devastante che hanno sulle vittime e sul senso di sicurezza della comunità.

Le forze dell’ordine sono attivamente impegnate nell’indagine su questi furti, ma è evidente la necessità di rafforzare la sicurezza e l’efficacia dei sistemi di prevenzione del crimine nella provincia. È importante che la comunità lavori insieme alle autorità locali per proteggere le proprie case e i propri beni, adottando misure di sicurezza adeguate e collaborando con le autorità per segnalare qualsiasi attività sospetta.