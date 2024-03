Palma Campania si trova di nuovo al centro dell’attenzione a causa di un’escalation di furti che sta allarmando la comunità locale. L’aumento dei reati, che coinvolge non solo abitazioni private ma anche attività commerciali e veicoli lasciati in sosta, sta mettendo a dura prova la sicurezza del territorio, suscitando preoccupazione tra i residenti. L’escalation di furti sembra essere diventata una costante negli ultimi mesi, con un aumento significativo delle segnalazioni da parte dei cittadini. La situazione è particolarmente critica poiché i furti non si limitano ad avvenire durante le ore notturne, ma si verificano anche in pieno giorno, creando un senso di insicurezza diffuso tra la popolazione. Le abitazioni private sono i primi bersagli di questa ondata di criminalità, con numerosi casi di intrusioni e furto di beni di valore. Tuttavia, anche le attività commerciali non sono passate indenni, con negozi e esercizi pubblici che sono diventati bersagli sempre più frequenti dei ladri.

Anche i veicoli parcheggiati in strada non sono al sicuro, con numerosi casi di furti di auto e furto di accessori o beni lasciati all’interno. Questa situazione sta generando una crescente insoddisfazione tra i residenti, che si sentono esposti e vulnerabili di fronte a una criminalità in aumento.

Le istituzioni locali hanno da tempo sollecitato un intervento urgente per contrastare questa emergenza e garantire una maggiore presenza delle forze dell’ordine sul territorio. La richiesta è quella di intensificare i controlli e aumentare la sorveglianza, al fine di dissuadere i criminali e rassicurare la popolazione.