Un’altra giornata di difficoltà per i pendolari che si affidano ai mezzi delle linee vesuviane gestite dall’Ente Autonomo Volturno (EAV), poiché la circolazione è interrotta lungo la tratta della Circumvesuviana tra Pompei Santuario e Boscotrecase. La causa di questo disagio è la caduta di un albero sulla sede ferroviaria lungo la linea Napoli-Poggiomarino. Secondo quanto comunicato dalla stessa EAV, i treni provenienti da Napoli limiteranno la loro corsa a Boscotrecase, mentre quelli provenienti da Poggiomarino fermeranno la loro corsa come ultima fermata a Pompei Santuario. Questa interruzione ha inevitabilmente causato disagi e ritardi per i passeggeri che utilizzano questa tratta per i loro spostamenti quotidiani.

Gli episodi di ostacoli sulla linea ferroviaria sono sempre fonte di frustrazione per i viaggiatori e richiedono un rapido intervento da parte delle autorità competenti per ripristinare la normale circolazione dei treni e garantire la sicurezza degli utenti. In attesa che l’albero sia rimosso e che la situazione torni alla normalità, si consiglia ai passeggeri di verificare gli aggiornamenti sulle condizioni del servizio e di pianificare eventuali alternative per i loro spostamenti.