Sabato scorso, gli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Fuorigrotta hanno effettuato un intervento decisivo sulla Tangenziale di Napoli, fermando uno scooterista che stava mettendo a repentaglio la sua vita e quella degli altri utenti della strada. I poliziotti hanno notato un individuo che conduceva il suo scooter con la ruota anteriore sollevata dal manto stradale, una manovra estremamente pericolosa. Di conseguenza, hanno prontamente fermato il conducente per un controllo approfondito. Durante l’ispezione, è emerso che il conducente era in possesso di una patente di guida rilasciata dall’Ucraina, ma con alcune caratteristiche grafiche non conformi agli standard reali e con evidenti segni di falsificazione. Il sospettato, un individuo di 26 anni di nazionalità ucraina, è denunciato per l’uso di atto falso.

Ma le violazioni non si sono fermate qui. Gli agenti hanno anche scoperto che lo scooter circolava con una targa di nazionalità polacca, il che sollevava sospetti riguardo alla legittimità del veicolo. Inoltre, è emerso che il motociclo era noleggiato senza conducente per un periodo superiore ai 30 giorni, il che è vietato dalle normative vigenti.

In aggiunta a ciò, il veicolo non era registrato nel Registro Veicoli Esteri come richiesto dalla legge, rendendo la guida del soggetto un’ulteriore violazione del Codice della Strada.

Questo episodio serve da monito sull’importanza di rispettare le norme stradali e di condurre sempre un controllo attento dei documenti e delle condizioni del veicolo prima di mettersi alla guida.