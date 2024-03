Il Centro Commerciale Vulcano Buono di Nola si trasforma in un mondo incantato per accogliere un’esperienza straordinaria e coinvolgente: le 10 Stanze delle Meraviglie di Alice. Da venerdì 23 marzo fino al 1 maggio, tutti i venerdì, sabato e domenica, i visitatori avranno l’opportunità di immergersi in un viaggio indimenticabile attraverso scenografie mozzafiato, intrattenimento a tema e tanto divertimento. L’invito è chiaro: preparati a seguire le orme di Alice attraverso un percorso emozionante all’interno del centro commerciale. Qui, tra le sue 10 stanze straordinarie, i partecipanti incontreranno una miriade di personaggi curiosi e divertenti, pronti ad arricchire la loro esperienza con la loro presenza e le loro storie.

L’esperienza è resa ancora più coinvolgente grazie a giochi e attività interattive, spettacoli dal vivo e momenti musicali che cattureranno l’attenzione di grandi e piccini, rendendo ogni istante indimenticabile.

I visitatori potranno catturare ogni momento magico grazie alle postazioni tematiche photobooth e selfie, immergendosi completamente nell’atmosfera incantata della favola di Alice. E non mancheranno certo i deliziosi dolcetti come lo zucchero filato, i popcorn e i gadget ispirati al mondo di Alice, per rendere l’esperienza ancora più dolce e memorabile.

Le 10 Stanze delle Meraviglie di Alice si trovano al Piano Terra, Ingresso Positano, del Centro Commerciale Vulcano Buono. Gli orari di apertura sono i seguenti: tutti i venerdì dalle 15.00 alle 21.00 e durante i weekend e i giorni festivi dalle 11.00 alle 14.00 e dalle 15.00 alle 21.00. Il 29 e il 30 aprile l’esperienza sarà aperta dalle 15.00 alle 21.00.

Per partecipare a questa avventura straordinaria, è possibile acquistare il proprio biglietto presso la biglietteria in loco o online su Go2.it, per evitare lunghe attese. Il costo del biglietto intero è di €8,00, mentre è previsto un biglietto ridotto per i bambini con un’altezza inferiore a 100 cm al prezzo di €5,00. Per le persone diversamente abili, l’ingresso è gratuito, pagando solo l’eventuale accompagnatore.