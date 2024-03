Una lite personale ha avuto esiti drammatici, portando alla luce il nome del trentenne Gennaro Giappone, conosciuto come “Genni” e famoso non solo per le sue vicende giudiziarie, ma anche per essere parente di alcuni noti cantanti neomelodici. Giappone è stato il bersaglio di un agguato armato a Giugliano in Campania, un evento che ha scosso la tranquillità della comunità locale. Nell’incidente, Gennaro Giappone è rimasto ferito da colpi di pistola ed è trasportato d’urgenza all’ospedale di Aversa, classificato come codice rosso. Fortunatamente, le sue condizioni non sono considerate gravi e non è in pericolo di vita. Tuttavia, l’accaduto ha scatenato un’indagine da parte dei carabinieri locali per comprendere la dinamica dell’aggressione.

Le circostanze esatte dell’agguato non sono ancora chiare, ma secondo alcune fonti potrebbe essere stato il risultato di una disputa personale. Gli spari sono avvenuti in una zona molto frequentata, all’esterno di un supermercato, in presenza di diverse persone. Sembrerebbe che Giappone si fosse recato in un’attività commerciale per chiarire alcune questioni personali, ma la situazione è sfuggita di mano portando alla sparatoria.

Questa non è la prima volta che il nome di Gennaro Giappone compare nella cronaca locale. Nel 2019, era stato riarrestato per violazioni delle prescrizioni del tribunale di Sorveglianza, dopo essere stato condannato in precedenza per detenzione di stupefacenti e possesso abusivo di arma da fuoco nel 2016. Nonostante le sue vicende giudiziarie, era stato posto agli arresti domiciliari su richiesta dei suoi avvocati difensori, Luigi Poziello e Salvatore D’Antonio.