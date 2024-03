La digitalizzazione sta rivoluzionando l’esperienza dei cittadini italiani, rendendo più efficienti le pratiche burocratiche e facilitando l’accesso ai servizi pubblici. Uno dei passaggi cruciali in questo processo è l’introduzione dell’It Wallet, un portafoglio digitale che consentirà ai cittadini di avere accesso ai propri documenti identificativi in formato digitale tramite l’app Io. L’It Wallet, approvato dal Consiglio dei ministri alla fine di febbraio, è un progetto ambizioso che mira a trasformare la gestione dei documenti personali. Attraverso questo portafoglio digitale, i cittadini potranno conservare la propria carta d’identità, la tessera sanitaria, la carta della disabilità, la patente di guida, il passaporto e la tessera elettorale in formato digitale direttamente sul loro dispositivo mobile.

Una delle principali motivazioni dietro l’introduzione dell’It Wallet è quella di semplificare le procedure burocratiche e ridurre i tempi di attesa. Con un semplice clic, i cittadini potranno accedere ai propri documenti e utilizzarli per una varietà di scopi, dall’acquisto di un farmaco al noleggio di un’auto, fino ai controlli di polizia.

Il Dipartimento per la Trasformazione Digitale, guidato dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alessio Butti, ha lavorato intensamente per oltre un anno e mezzo per portare avanti questo progetto, utilizzando i fondi destinati alla digitalizzazione dei dati personali e della Pubblica Amministrazione.

L’obiettivo dichiarato è quello di facilitare la vita delle persone e rendere più efficiente il dialogo tra il governo e i cittadini. Con l’It Wallet, si mira a creare una identità digitale unica che possa essere utilizzata per una vasta gamma di servizi.

Tuttavia, resta ancora da definire il ruolo dello Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale) in questo contesto. Il sottosegretario Butti ha chiarito che la CIE (Carta d’Identità Elettronica) continuerà a essere un’opzione per l’accesso ai servizi pubblici, insieme all’It Wallet. L’obiettivo finale è quello di arrivare a una identità digitale unica che integri la CIE con l’It Wallet.

Il lancio dell’It Wallet sarà graduale, con una prima fase che coinvolgerà la tessera sanitaria e la carta della disabilità, seguite poi dalla patente di guida, il passaporto, la tessera elettorale e altri documenti. Si prevede che la piattaforma sarà pienamente operativa entro la fine dell’estate, sebbene ci possano essere ritardi fino a settembre.

L’implementazione dell’It Wallet rappresenta un passo significativo verso una maggiore digitalizzazione della società italiana e una semplificazione delle pratiche amministrative. Con l’ausilio di strumenti digitali come l’It Wallet e la CIE, i cittadini potranno godere di un’esperienza più fluida e sicura nell’interazione con la Pubblica Amministrazione, contribuendo a rendere l’Italia un paese più moderno e all’avanguardia nel campo della digitalizzazione.