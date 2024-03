Il tanto discusso bonus di 200 euro per il mese di aprile 2024 è annunciato come una misura per sostenere i lavoratori dipendenti di diversi settori, ma in realtà, nessuno sembra averne veramente diritto. Vediamo perché in questo articolo. Innanzitutto, è importante sottolineare che il bonus sarà accreditato direttamente sul cedolino dello stipendio del quarto mese dell’anno, tuttavia, ci sono diverse restrizioni che limitano chi può effettivamente beneficiarne.

Il bonus di 200 euro è destinato ai lavoratori dipendenti di tutti i settori tranne la pubblica amministrazione. Ciò significa che docenti, personale ATA, forze armate, forze dell’ordine e altri dipendenti pubblici sono esclusi da questo beneficio. Tuttavia, anche nel settore privato, l’erogazione del bonus dipende dalla decisione del datore di lavoro, il che significa che molti dipendenti privati potrebbero non riceverlo.

Per quanto riguarda come può essere speso, il bonus è pensato per fronteggiare il caro energia che sta mettendo a dura prova i bilanci delle famiglie italiane. In particolare, è stato suggerito che il bonus possa essere utilizzato per acquistare carburante, soprattutto per i lavoratori che devono recarsi sul posto di lavoro utilizzando la propria autovettura.

Per incentivare le aziende a emettere questo bonus, il Governo ha previsto uno sgravio fiscale per le aziende che lo erogano, e questa misura potrebbe essere replicabile per tutto il 2024.

Tuttavia, è importante notare che il bonus di aprile 2024 rientra tra i benefit aziendali, il che significa che spetta all’azienda o al datore di lavoro decidere a chi corrispondere questo importo.