Il 2024 sarà probabilmente ricordato come l’anno in cui sono stati introdotti numerosi bonus a sostegno delle famiglie italiane. Durante la pandemia globale, le famiglie hanno imparato ad apprezzare il significato della parola “bonus”, grazie agli aiuti statali che hanno contribuito a lenire le difficoltà economiche causate dalle restrizioni e dalle difficoltà lavorative. Grazie alla legge di bilancio 2024, il governo italiano ha potuto rispondere a questa richiesta di aiuto, introducendo una serie di bonus accessibili attraverso una semplice domanda e rispondendo ai requisiti specifici.

Uno dei bonus più significativi è il “dote famiglia”, rinnovato anche per il 2024. Si tratta di un contributo annuale di 580 euro destinato alle famiglie con figli minori. Questo sostegno economico è pensato per aiutare le famiglie a fronteggiare le spese legate all’assistenza e all’educazione dei propri figli.

Il beneficio della dote famiglia è disponibile per le famiglie residenti in Friuli Venezia Giulia che soddisfano determinati requisiti. Per poter accedere a questo contributo, è necessario essere già beneficiari della carta famiglia regionale e avere un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore a 35.000 euro. È inoltre richiesto di essere residenti nel territorio regionale da almeno 24 mesi in maniera continuativa.

Le domande per ottenere la dote famiglia e la carta famiglia regionale dovranno essere presentate attraverso il sito web della famiglia utilizzando l’identità digitale. Il periodo per presentare le domande inizierà il primo aprile, offrendo così un’opportunità concreta di sostegno alle famiglie che ne hanno bisogno.