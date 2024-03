Gli hanno urlato di tutto dagli spalti, facendo persino riferimento al suo aspetto fisico, durante il riscaldamento prepartita e lo hanno pubblicato con orgoglio sui social. E’ successo durante la partita tra Acerrana e Quartograd, in Eccellenza, e la vittima degli insulti razzisti è il calciatore di origini capoverdiane della squadra flegrea Aldair Soares. Il video è stato girato al deputato Francesco Emilio Borrelli da cittadini indignati.

“Sono scene vergognose a cui purtroppo siamo costretti ad assistere, ancora oggi, sempre più spesso “- dichiarano il deputato Francesco Emilio Borrelli ed il co portavoce di Europa Verde in Campania Rosario Visone – “Nel calcio dilettantistico, dove tutto dovrebbe essere più leggero e meno pressante, certi episodi sono all’ordine del giorno anche a causa di una certa libertà concessa dai controlli che scarseggiano e dal clima di tolleranza, verso certe abitudini retrograde, che vanno avanti per troppo tempo. Se certe tifoserie violente e razziste devono essere lo specchio della parte peggiore della società allora è meglio non averle. È inconcepibile che nel 2024 ci siano questi comportamenti.”