La fotografia di un pannolino abbandonato proprio sopra la macchinetta automatica per il pagamento del pedaggio all’autostrada A3 Napoli – Salerno sta diventando virale sui social media, suscitando indignazione tra gli automobilisti in transito lungo quella tratta autostradale. La scena, ritenuta estremamente sgradevole e segno di inciviltà, è prontamente segnalata al deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli. Il deputato ha commentato l’accaduto definendolo un gesto vergognoso e di ignoranza senza precedenti, sottolineando la necessità di individuare e sanzionare l’autore di tale atto attraverso le telecamere di sorveglianza dell’impianto. Borrelli ha espresso la speranza che le autorità competenti possano intervenire per risalire all’autore del gesto e sanzionarlo come merita.

La reazione del deputato Borrelli riflette il disgusto e la delusione di molti di fronte a comportamenti così irresponsabili e dannosi per l’ambiente e per la collettività. L’episodio evidenzia l’importanza della sensibilizzazione e della promozione di comportamenti civili e rispettosi dell’ambiente, nonché della necessità di applicare sanzioni a coloro che violano le norme e arrecano danno alla comunità.