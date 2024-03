Una tragica vicenda ha scosso la notte scorsa l’A16 Napoli-Canosa nel territorio irpino del comune di Venticano, dove un uomo venezuelano di 30 anni ha perso la vita in circostanze che suggeriscono un gesto deliberato. L’uomo, residente ad Avellino, avrebbe volontariamente attraversato la strada e si sarebbe lanciato contro un tir in transito, mettendo così fine alla propria vita. Secondo quanto riportato dagli agenti della Polstrada di Grottaminarda, l’autista del tir ha tentato disperatamente di frenare per evitare l’impatto con l’uomo, ma purtroppo i suoi sforzi sono stati vani. La vittima è sbalzata a molti metri di distanza e ha perso la vita sul colpo, lasciando dietro di sé solo interrogativi e dolore.

Gli investigatori hanno rivelato che il giovane venezuelano stava affrontando un periodo difficile e di instabilità, il che potrebbe aver contribuito alla sua decisione estrema. Tuttavia, le esatte motivazioni che lo hanno spinto a compiere questo gesto tragico rimangono ancora oggetto di indagine e speculazione.

Su disposizione della Procura di Benevento, competente per territorio, la salma dell’uomo è trasferita in ospedale per gli accertamenti medico-legali, al fine di chiarire le circostanze precise della sua morte e raccogliere elementi utili per l’inchiesta in corso.