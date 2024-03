A Pasqua linee Eav attive fino alle 14 circa, poi servizio garantito soltanto lungo la linea vesuviana Napoli-Sorrento e sulla linea Cumana per Torregaveta. A comunicarlo è l’Ente Autonomo Volturno, che in una nota fa sapere che “in occasione della santa Pasqua, domenica 31 marzo, il servizio ferroviario Eav sarà effettuato dalle ore 7 fino alle ore 14 circa. Nel pomeriggio del giorno di Pasqua, dopo una sosta, a partire dalle ore 16 circa, il servizio ferroviario sarà attivo sulla linea vesuviana per Sorrento e sulla linea Cumana per Torregaveta fino a fine servizio”.

Allo stesso tempo, Eav informa che “i servizi di trasporto su gomma saranno svolti dalle ore 7 alle ore 13.30 circa, ad eccezione del servizio automobilistico di Ischia, Procida, Sorrento, sulla linea Pompei-vesuvio e sulle linee Miseno-Cuma, Baia-Torregaveta, Torregaveta-Monte di Procida, linea interna del porto e supporto treni Sorrento, dove sarà effettuato regolarmente secondo gli orari previsti per la giornata festiva”.

Sul sito www.eavsrl.it sono presenti tutti gli orari di prima e ultima partenza di ogni linea per la giornata di domenica. Per quanto riguarda lunedì 1 aprile (lunedì in Albis) il servizio si svolgerà regolarmente come da programma per gli orari festivi.