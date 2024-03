Un nuovo progetto si sta affiancando alla tradizionale raccolta differenziata, abbracciando il concetto di sostenibilità e promuovendo un’economia sempre più circolare. Si tratta di un’iniziativa che permette di guadagnare punti attraverso il riciclo delle bottiglie di plastica, contribuendo così a ridurre l’inquinamento e promuovendo la responsabilità ambientale. Scaricando un’app dedicata, sarà possibile accedere a una macchina speciale denominata “mangia plastica”. Basterà inserire le bottiglie vuote, non schiacciate e con tappo, etichetta e codice a barre leggibile, per accumulare punti. Più bottiglie verranno conferite, più punti si potranno accumulare, con la possibilità di ottenere buoni sconto sulla spesa. Ad esempio, una bottiglia può valere un punto, e con 200 bottiglie si può avere diritto a 3 euro di sconto sulla spesa.

Il gruppo Galeotafiore, primo supermercato a marchio Conad in Campania, è all’avanguardia nell’implementare questa iniziativa. Salvatore Vecchione, manager del gruppo, sottolinea l’impegno verso l’ecosostenibilità e la soddisfazione nel rendere più leggera la spesa per i clienti attraverso buoni sconto.

Salvatore Albano, referente Coripet Campania, evidenzia l’importanza di coinvolgere i cittadini virtuosi e collaborare con le aziende per promuovere la raccolta differenziata e la tutela del territorio. Questa iniziativa non solo beneficerà l’ambiente urbano, ma premierà anche i cittadini impegnati nel riciclo, contribuendo a rendere la città più pulita, sostenibile e accogliente per tutti.