Un 17enne arrestato e incarcerato presso l’Istituto Penitenziario per Minorenni di Napoli, su disposizione del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale per i Minorenni di Napoli, su richiesta della Procura per i Minorenni. L’arresto è avvenuto ad opera dei Carabinieri della Stazione di Castellammare di Stabia. Il giovane era solito minacciare e aggredire i suoi genitori, in particolare il padre, per estorcere loro denaro destinato all’acquisto di sostanze stupefacenti. Già precedentemente, era stato affidato a una comunità di recupero minorile, ma si era allontanato poco dopo, dichiarando ai responsabili che intendeva acquistare droga. Questo comportamento ha portato il Giudice per i Minorenni a emettere un provvedimento di custodia cautelare presso l’Istituto Penitenziario per Minorenni di Nisida.

Nella stessa città, a Castellammare di Stabia, un 23enne arrestato per maltrattamenti in famiglia nei confronti della madre, di 42 anni. I Carabinieri sono intervenuti dopo una segnalazione al numero di emergenza 112 e hanno assistito agli atti di violenza fisica e psicologica perpetrati dal giovane contro la madre, che veniva minacciata, urlata e talvolta anche picchiata, nel tentativo di estorcere denaro per l’acquisto di droga.

Gli inquirenti hanno ricostruito la triste situazione familiare e hanno proceduto con l’arresto del ragazzo, il quale ora è in attesa di giudizio.