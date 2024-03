Nel pomeriggio di ieri un giovane di 17 anni è rimasto ferito con un’arma da taglio mentre si trovava in via Farina a Portici. Incensurato e apparentemente innocuo, è rimasto colpito alla gamba sinistra e successivamente trasportato all’Ospedale del Mare per ricevere le cure necessarie. Secondo quanto riferito agli agenti del Commissariato di Polizia di Ponticelli, il giovane avrebbe dichiarato di essere stato vittima di un attacco a scopo di rapina mentre passeggiava per strada. Tuttavia, le circostanze precise dell’incidente rimangono oggetto di indagine da parte della Polizia del Commissariato Portici-Ercolano.

L’episodio solleva interrogativi sulla sicurezza delle strade e sulla crescente preoccupazione per la criminalità giovanile nella zona. Portici, una città costiera nella provincia di Napoli, è stata al centro di dibattiti riguardanti la sicurezza pubblica e le misure necessarie per contrastare il crimine.

Le autorità locali hanno confermato di essere al lavoro per individuare i responsabili di questo attacco e per garantire che la giustizia venga fatta. Le indagini sono in corso e si spera che portino alla rapida identificazione e detenzione dei colpevoli.

Questo ennesimo episodio di violenza ha scosso la comunità locale e ha sollevato interrogativi sulla necessità di maggiori sforzi per garantire la sicurezza dei residenti, in particolare dei giovani. Si spera che le autorità competenti prendano provvedimenti adeguati per prevenire futuri attacchi e garantire un ambiente sicuro e tranquillo per tutti i cittadini.