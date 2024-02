Una scena scioccante di violenza ha scosso la tranquillità della parrocchia di Santa Maria del Popolo, situata in corso Vittorio Emanuele a Torre del Greco. Un giovane, apparentemente sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, ha scatenato il terrore aggredendo un anziano volontario della chiesa e opponendosi con violenza anche alle forze dell’ordine. Il giovane, identificato come G.L., ha iniziato il suo comportamento provocatorio in chiesa, accendendo e spegnendo ripetutamente le lampade votive dedicate alla venerazione dei santi. Le sue azioni hanno irritato i presenti, ma quando un collaboratore volontario della parrocchia, il 79enne V.R., ha cercato di intervenire per fermarlo, la situazione è rapidamente degenerata.

L’anziano volontario è finito oggetto di una violenta aggressione da parte del giovane, che lo ha strattonato, facendolo cadere e poi colpendolo ripetutamente con pugni e calci al volto. L’episodio ha causato gravi lesioni al volto del volontario, che ha richiesto cure mediche e un periodo di guarigione stimato in sette giorni.

Fortunatamente, le urla di una donna terrorizzata dalla scena hanno spinto l’aggressore alla fuga, ma è prontamente fermato dagli agenti di polizia municipale che si trovavano in servizio di controllo nella zona. Il giovane non ha esitato a opporre resistenza, aggredendo anche gli agenti con violenza, ma alla fine è sopraffatto e arrestato. Gli operatori della polizia municipale hanno subito ferite durante l’arresto del giovane, ma sono medicati e si riprenderanno completamente. Il giovane è stato trattenuto in custodia fino al rito direttissimo, dopo il quale è stato condannato e rinchiuso in carcere.