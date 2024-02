La dignità e la professionalità dei giornalisti sono valori fondamentali che devono essere rispettati in ogni contesto. Purtroppo, talvolta, ci sono episodi che mettono in discussione questi principi, come quello che ha coinvolto recentemente la giornalista Fabiana Di Nardo, destinataria di un biglietto contenente frasi volgari e sessiste da parte degli “Ultras della Sarnese”. La vicenda ha scosso il mondo giornalistico e non solo, poiché non si tratta solo di un attacco diretto a una singola professionista, ma di un affronto all’intera categoria dei giornalisti sportivi, che con competenza e dedizione si occupano di fornire informazioni nel mondo dello sport, in particolare nel calcio.

Il Sindacato Unitario Giornalisti Campania ha espresso la sua solidarietà e vicinanza a Fabiana Di Nardo, sottolineando l’importanza di condannare senza riserve gesti di discriminazione e violenza verbale. Il biglietto è ritrovato dalla giornalista nella sua postazione nella sala stampa dell’Us Avellino, presso lo stadio “Partenio-Lombardi”, durante la finale di Coppa Italia Dilettanti lo scorso 31 gennaio, un momento di festa sportiva che purtroppo è offuscato da questo triste episodio.

Ci si aspetta che i dirigenti della società salernitana prendano una posizione chiara e decisa contro questo gesto vergognoso, e il Sindacato si riserva ogni azione necessaria per tutelare la collega e fare chiarezza su quanto accaduto.