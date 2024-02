Nella notte di Avellino, il sonno della città si è interrotto con un grave incidente stradale avvenuto in pieno centro. Due autovetture sono rimaste coinvolte in uno scontro violento, causando danni anche a due altre macchine parcheggiate nelle vicinanze. I vigili del fuoco di Avellino sono immediatamente allertati e sono intervenuti in via Colombo poco dopo l’una di notte. Sul luogo dell’incidente, hanno trovato una scena sconvolgente: un uomo di 33 anni era rimasto intrappolato nell’abitacolo di una delle vetture coinvolte, mentre un altro uomo, di 28 anni, versava in gravi condizioni.

Con tempestività e professionalità, i vigili del fuoco sono riusciti ad estrarre il 33enne dall’auto danneggiata, mettendolo al sicuro prima dell’arrivo dei sanitari del 118. Una volta sul posto, i paramedici hanno prestato le prime cure all’uomo ferito, prima di trasferirlo d’urgenza all’ospedale Moscati di Avellino per ulteriori trattamenti medici. La gravità dell’incidente ha richiesto l’intervento dell’eliambulanza, che ha trasportato il 33enne all’ospedale del Mare di Napoli per cure specializzate, evidenziando la serietà delle lesioni riportate.

Nel frattempo, il 28enne coinvolto nello scontro è anch’esso trasportato in ospedale per ricevere le cure necessarie, mentre le autorità locali hanno avviato le indagini per determinare le cause dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.