Un altro incidente grave ha scosso Avellino, aggiungendosi al tragico evento dello scorso weekend in via Colombo che ha causato due feriti. Questa volta, i vigili del fuoco di Avellino sono intervenuti in via Francesco Tedesco, nella periferia della città, intorno alla mezzanotte, per un sinistro che ha coinvolto una sola autovettura. Il conducente ha perso il controllo del veicolo ed è finito contro altre tre auto parcheggiate lungo la strada. L’impatto è stato violento e ha causato danni significativi agli veicoli coinvolti. A bordo dell’auto incidentata c’erano un ragazzo di 19 anni e suo padre.

Fortunatamente, entrambi sono stati riportati illesi e non hanno subito conseguenze gravi dall’incidente. I vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza i veicoli coinvolti nell’incidente per evitare ulteriori danni o pericoli per la circolazione stradale.