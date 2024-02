Il panorama dei bonus in Italia per il 2024 presenta una varietà di iniziative mirate a diversi settori e fasce di popolazione, evidenziando un impegno tangibile per soddisfare le molteplici esigenze della società. Una delle novità più significative è rappresentata dalla “Carta Spesa – Dedicata a te”, un contributo destinato ai cittadini con Isee inferiore a 15mila euro, concepito per supportare l’acquisto di beni alimentari e di prima necessità, con una dotazione finanziaria di 600 milioni di euro. La nuova versione, prevista nel corso del 2024, includerà un ulteriore incentivo di 382 euro, accompagnato da un bonus benzina di 77 euro, sebbene la tempistica di attuazione sia ancora da definire, in attesa del decreto che ne regolamenta l’applicazione.

Uno dei punti focali di questa serie di bonus è l’attenzione alle mamme lavoratrici. Il “Bonus Mamme Lavoratrici” offre una decontribuzione a circa 800mila lavoratrici madri, conferendo un vantaggio retributivo di fino a 1.700 euro netti all’anno, con un investimento complessivo di 570 milioni di euro.

Il “Bonus Trasporti” prevede, invece, un contributo di 60 euro per l’acquisto di abbonamenti ai mezzi pubblici e per il trasporto ferroviario, rivolto ai cittadini con Isee fino a 15mila euro e possessori della social card “Dedicata a te”.

Per le famiglie con bambini di età inferiore ai 10 anni e un Isee fino a 40mila euro, è stato introdotto il “Bonus Asili Nido”, che fornisce un incentivo massimo di 3.600 euro. Questo bonus è destinato agli asili nido pubblici e privati, nonché a forme di assistenza domiciliare per bambini affetti da gravi patologie croniche, con una dotazione finanziaria di 240 milioni di euro.

Il “Contributo Straordinario su Bollette Luce” è valido per i primi tre mesi del 2024 e riservato ai titolari del Bonus Sociale Elettrico per disagio economico. Gli importi variano in base al numero dei componenti del nucleo familiare, e il fondo dedicato ammonta a 200 milioni di euro.

Un sostegno psicologico è offerto dal “Bonus Psicologo”, che fornisce un aiuto fino a 1.500 euro ai cittadini con Isee non superiore a 50mila euro, rivolto a coloro che si trovano in condizioni di ansia, stress, depressione e fragilità psicologica, con un budget dedicato di 8 milioni di euro.