Il Carnevale bussa alle porte e a Palma Campania prende forma la magica atmosfera della Festa, che vede protagoniste le nove Quadriglie in gara: ‘A Livella, Amici di Pozzoromolo, Gaudenti, I MoNellì, Scugnizzi, Scusate il Ritardo, Studenti, Teglanum e Tutta n’Ata Storia. L’appassionante avventura mascherata inizia il 4 febbraio con la Sfilata dei Gruppi per le vie del centro storico, prosegue nel week-end successivo del 10 e 11 febbraio con le performance della Messinscena, fino a sfociare negli eventi conclusivi del Passo (lunedì 12 febbraio) e dell’esibizione dei Canzonieri, che è in programma nel giorno del Martedì Grasso (13 febbraio).

Dieci giorni di adrenalina pura, nei quali si intervalleranno ulteriori appuntamenti di rilievo: da lunedì 5 febbraio, il Carnevale di Palma Campania esporrà uno dei suoi meravigliosi abiti nella suggestiva quanto prestigiosa location del Gran Caffè Gambrinus di Napoli. Una vetrina d’eccezione che la Fondazione guidata dal presidente Nicola Montanino è riuscita ad assicurarsi grazie alla disponibilità dimostrata da parte della famiglia Sergio. Il “Gambrinus” è sinonimo di eleganza, qualità ed autorevolezza: negli anni è stato una meta prediletta per tante importanti personalità, dai vari Presidenti della Repubblica Italiana che si sono succeduti, oltre a Sua Santità Papa Francesco, ogniqualvolta si sono trovati in visita a Napoli.

Nella settimana che le nove compagini mascherate dedicano alle Prove generali delle loro esibizioni, presso il Villaggio delle Quadriglie, ci sarà spazio anche per le Scuole cittadine, con gli Istituti Comprensivi “De Curtis” e “Russo” che proporranno i loro spettacoli nei pomeriggi del 7 e dell’8 febbraio.

E, poi, un nutrito parterre di ospiti d’eccezione: il cantante Luca D’Alessio (in arte LDA) il 10 febbraio, il comico Peppe Iodice e la showgirl Veronica Maya l’11 febbraio, lo speaker Pippo Pelo (Radio Kiss Kiss) nella giornata conclusiva del 13 febbraio (Martedì Grasso).

«Dietro l’organizzazione di quest’evento c’è un grande lavoro di squadra e il mio ringraziamento va a tutti coloro che si sono impegnati senza risparmio per la buona riuscita di questa edizione del Carnevale. – afferma il presidente Nicola Montanino – Godiamoci questa meravigliosa Festa, che rappresenta il fiore all’occhiello del patrimonio storico, culturale e folkloristico di Palma Campania».

CARNEVALE DI PALMA CAMPANIA – TEMI E MAESTRI 2024

‘A LIVELLA

Tema: Livell’Art

Maestro: Antonio Grasso

AMICI DI POZZOROMOLO

Tema: Fateci Spazio

Maestro: Paolo Carrella

GAUDENTI

Tema: Casanova

Maestro: Antonio Petronio

I MONELLì

Tema: Sognando ad occhi aperti con i MoNellì

Maestro: Massimo Nunziata

SCUGNIZZI

Tema: Napoli tra miti e leggende. O fatt è chist, statece a sentì

Maestra: Gina Simonetti

SCUSATE IL RITARDO

Tema: Per quest’anno il mood… è l’America del Sud

Maestra: Pina Gragnaniello

STUDENTI

Tema: E luce fu

Maestra: Emanuela Montagna

TEGLANUM

Tema: Il fantastico Mondo di Oz

Maestro: Alfonso Volino

TUTTA N’ATA STORIA

Tema: La Bella e la Bestia

Maestro: Gerardo Prisco