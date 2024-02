Un tremendo episodio di violenza domestica ha scosso la tranquillità di Fisciano, dove un uomo di 40 anni è stato arrestato dai carabinieri due giorni fa. L’accusa nei confronti dell’uomo include maltrattamenti e lesioni aggravate contro la sua attuale compagna, che si trova in uno stato delicato di gravidanza. L’escalation di violenza è iniziata con un violento litigio in macchina, culminato con la scaraventata della donna all’interno del veicolo. Una volta tornati a casa, la situazione è peggiorata ulteriormente, portando all’aggressione fisica che ha provocato la frattura di un dito alla vittima.

L’uomo è comparso ieri mattina dinanzi al Giudice per l’udienza di convalida, dove ha fornito alcune dichiarazioni in merito alle accuse. Secondo la testimonianza della donna rilasciata ai militari, il suo compagno aveva manifestato in passato comportamenti violenti, portando temporaneamente alla rottura della relazione. Tuttavia, i due avevano successivamente riallacciato i rapporti.

La scintilla che ha acceso la furia dell’uomo sembra essere stata la vista di un ex della donna, un suo conoscente, nei pressi di un bar lo scorso sabato. Questo incontro ha scatenato la rabbia dell’indagato, che ha perso il controllo, insultando pesantemente la compagna prima di spingerla con violenza dentro l’auto.

La vittima, gravemente provata dalla serie di eventi, ha deciso di denunciare l’accaduto ai carabinieri, che hanno prontamente arrestato l’uomo. Oltre alle accuse di maltrattamenti e lesioni aggravate, la gravità della situazione è ulteriormente accentuata dalla condizione di gravidanza della donna.