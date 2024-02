Nella notte un atto vandalico ha colpito il chiosco situato nell’area del punto mobile per la raccolta degli ingombranti e della mini isola ecologica destinata al recupero dei rifiuti nella città di Napoli. Ignoti malintenzionati hanno causato seri danni al chiosco, danneggiando i vetri con sassate danneggiando alcune saracinesche in ferro. Il chiosco, in passato utilizzato per distribuire kit per la raccolta differenziata e ora adibito a luogo di lavoro per gli addetti incaricati di operare presso il punto mobile degli ingombranti, è stato oggetto di attacco da parte di individui che hanno dimostrato totale disprezzo per i beni pubblici.

Le autorità locali hanno prontamente denunciato l’accaduto alle competenti autorità e hanno richiesto l’analisi delle registrazioni delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona, nella speranza di individuare gli autori di questo vile gesto.

Il sindaco Luigi Mennella ha manifestato la sua indignazione di fronte a questo ennesimo episodio di vandalismo, esortando il comandante della polizia municipale ad agire rapidamente per identificare i responsabili. Ha inoltre ribadito l’importanza della collaborazione della cittadinanza, sottolineando che segnalazioni anonime possono essere cruciali per garantire la sicurezza e la tutela dei beni comuni.

Sono in corso iniziative per potenziare il sistema di videosorveglianza pubblico, ma è evidente che la partecipazione attiva della comunità è essenziale per contrastare efficacemente atti vandalici simili in futuro. Questo episodio serve da richiamo alla responsabilità civica di tutti i cittadini, invitandoli a vigilare sul proprio quartiere e a segnalare qualsiasi comportamento sospetto alle autorità competenti.