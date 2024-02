Il clima primaverile degli ultimi giorni in Italia sta per lasciare spazio a un repentino cambiamento meteorologico. Un ciclone proveniente dall’Artico, una massa d’aria fredda, si sta dirigendo verso la Penisola, portando con sé un drastico abbassamento delle temperature e condizioni atmosferiche avverse. A partire da giovedì 22 febbraio, questa massa d’aria fredda inizierà il suo percorso dalla Scozia verso l’Italia, con conseguente impatto su tutto il territorio nazionale. Le previsioni indicano un aumento delle precipitazioni, accompagnate da piogge e nevicate, soprattutto nelle regioni settentrionali.

Anche il Sud non sarà risparmiato dal maltempo, soprattutto nel weekend, quando ci si aspetta una forte instabilità atmosferica associata a venti intensi. Dopo una giornata di oggi caratterizzata da sole e clima mite, già da domani sono previsti rovesci al Nord-Ovest in rapido movimento verso il Triveneto, con nevicate sulle Alpi a quote medio-alte, superando i 1400-1500 metri.

A partire da venerdì, il ciclone farà scendere la quota neve, portando fiocchi anche sull’Appennino. Le precipitazioni saranno particolarmente abbondanti sulle Alpi centro-orientali, con previsioni che indicano oltre mezzo metro di neve in sole 24 ore. Il maltempo si estenderà anche al Centro e in parte al Sud, dando inizio a un weekend caratterizzato da instabilità e vento forte. Sabato sono attesi venti intensi, piogge e nevicate in montagna da Nord a Sud.

Domenica, secondo le prime proiezioni, il maltempo si concentrerà maggiormente al Sud, ma un fronte occluso porterà ancora fenomeni anche al Nord, in un contesto climatico più freddo. Il ciclone di provenienza artica porterà con sé un aumento significativo della neve sulle Alpi e un improvviso calo delle temperature di circa 10 gradi, riportando alcune caratteristiche tipiche del mese di febbraio.