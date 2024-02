Dopo i tre omicidi commessi in dieci giorni tra Torre Annunziata, Boscoreale e Casola di Napoli, questa mattina il Prefetto di NAPOLI, Michele di Bari, ha presieduto il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica a Castellammare di Stabia. Un incontro che è servito “per fare un punto della situazione, anche investigativa” ha spiegato il prefetto Michele di Bari a margine del vertice che si è tenuto presso Palazzo Farnese, sede del Comune stabiese, una delle amministrazioni commissariate per presunte infiltrazioni della camorra.

Al Comitato hanno preso parte i vertici provinciali e locali delle forze dell’ordine, il procuratore di Torre Annunziata, Nunzio Fragliasso, l’aggiunto che coordina la Dda di Napoli, Sergio Ferrigno, il presidente del tribunale oplontino, Ernesto Aghina, i commissari prefettizi che amministrano Torre Annunziata e Castellammare di Stabia, e alcuni sindaci della zona. Tra i temi trattati, si è discusso di come “Implementare il sistema di videosorveglianza, di contrastare il fenomeno dell’abusivismo edilizio e le occupazioni di immobili” ha detto il prefetto.

“Le ultime operazioni anticamorra dimostrano che c’è uno Stato che sta facendo appieno il suo dovere. Sugli omicidi, saranno individuati presto i responsabili, come spesso accade a Napoli e provincia” ha aggiunto Michele di Bari. Su Torre Annunziata e Castellammare di Stabia, che a giugno torneranno al voto dopo due anni di commissariamento per camorra, di Bari è sicuro che “i commissari hanno fatto un buon lavoro, spesso in controtendenza, ma che darà frutti anche nel futuro”. Poi “le commissioni elettorali saranno molto attente sulle candidature”. Sulle tante interdittive antimafia adottate nelle ultime settimane anche in Penisola Sorrentina, il Prefetto ha specificato che “le infiltrazioni mafiose in Penisola Sorrentina sono una cartina di tornasole di un fenomeno di commistione tra attività economiche e tutto ciò che ruota attorno, e che induce il Prefetto ad adottare le interdittive antimafia”.

Infine, con la stagione turistica alle porte, a margine della riunione si è parlato anche dei trasporti in Penisola Sorrentina. “L’intenzione dei sindaci è quella di adottare anche quest’anno un’ordinanza di limitazione del traffico e ci incontreremo nei prossimi giorni in Prefettura per mettere a punto questo provvedimento” ha concluso il prefetto Michele di Bari.