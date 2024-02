Il gesto irresponsabile di abbandonare un divano in strada, come documentato dalle videocamere di sorveglianza a Casandrino, è non solo un atto di inciviltà, ma anche un pericolo per la sicurezza pubblica. Il deputato Francesco Emilio Borrelli, dell’alleanza Verdi-Sinistra, ha prontamente reagito, sottolineando la gravità dell’episodio e annunciando azioni legali contro il responsabile.

Non solo l’atto di sversamento illegale di rifiuti è deplorevole, ma anche il trasporto pericoloso del divano legato all’auto rappresenta un rischio per la sicurezza stradale. Borrelli ha giustamente evidenziato che individui che agiscono in questo modo rappresentano un pericolo sociale e ha richiesto il ritiro della patente per il trasgressore.

La denuncia e la richiesta di ritiro della patente sono azioni necessarie per combattere comportamenti irresponsabili e garantire il rispetto delle norme di sicurezza e dell’ambiente. Borrelli ha ribadito che non c’è spazio per la tolleranza verso chi viola le regole e danneggia l’ambiente, sottolineando che basterebbe un minimo di impegno per smaltire i rifiuti in maniera corretta e sicura.